F1, Hamilton: "Io e Vettel insieme? Quando saremo vecchi, magari a Le Mans"

23 maggio 2018

“Guidare qui è un sogno e sono fortunato anche perché vivo qui - sono le prime parole di Lewis Hamilton - serve precisione sul circuito più tecnico e impegnativo a livello mentale. Qui vuoi brillare, ma non si deve strafare. Difficile far capire alla gente che tipo di velocità elevate si raggiungano anche qui. Dai test abbiamo visto che le Red Bull sono molto veloci e probabilmente lo saranno anche qui. La Ferrari sembrava davanti, poi la Red Bull ha fatto capire che sarà un weekend difficile”.



Un weekend nel quale lui non si tirerà certo indietro: “Sono pronto a gareggiare con tutti - risponde - in questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il lato migliore ed il lato peggiore. La Ferrari ha Kimi, che comunque ha vissuto momenti difficili. Il contratto? È ancora lì ed è in vigore. Mi sto divertendo e magari lo faccio per farvi porre delle domande”. Inevitabile un passaggio sulle gomme Hypersoft: “Non vedo l'ora di provarle", è la riposta del pilota della Mercedes.



Molto diplomatica la risposta a proposito delle Grid Girls: “Le donne sono quanto di più bello al mondo, Montecarlo è una gara elegante e non ho un'opinione precisa. Non so cosa ne pensino le donne”. E da buon britannico, ha senza dubbio pensato qualcosa a proposito delle nozze regali di Henry e Megan: “Ho guardato tutto il weekend di festa con gioia. Bello vedere come Henry e Megan fossero felici e credo che tutto il mondo abbia provato lo stesso e apprezzato il cambiamento. Anche in chiesa si è visto un mix tra i vari ministri di fede. Weekend grandioso, con persone ricche di talento che parlavano e una coppia top che si è sposata. C'era anche il sole e tutto è stato perfetto”.