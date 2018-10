Formula 1, l'anno orribile di Vettel

20/10/2018 di STEFANO GATTI

Una stagione tutta in discesa. Anzi, tutta in calando. Come nel 2017, peggio che nel 2017. Perché dodici mesi fa la Ferrari si era sostanzialmente persa per strada alla fine dell’estate, mentre quest’anno i primi segnali negativi sono arrivati molto prima, già alla fine del mese di aprile. E dire che Sebastian Vettel era stato protagonista di un avvio di campionato bruciante: tre pole position e due vittorie dal Gran Premio d’Australia a quello dell’Azerbaijan. Ma proprio a Baku suona il primo campanello d’allarme: alla ripartenza dopo una neutralizzazione, Vettel va all’attacco di Bottas per la prima posizione ma finisce lungo in curva uno e chiude poi il GP in quarta posizione, ai piedi del podio. Il ferrarista reindirizza la rincorsa al titolo sul binario giusto con la vittoria in Canada e poi con quella al Gran Premio d’Inghilterra, la 51esima in carriera, come Alain Prost. In mezzo però ci sono il deludente quinto posto al Paul Ricard causa contatto al via con Bottas (ancora lui) e la penalità sulla griglia di partenza in Austria per aver ostacolato Carlos Sainz in qualifica.