Miha oltre l'ostacolo: "A Roma possiamo fare risultato"

18 febbraio 2017

Mihajlovic poi spiega: "Certo, non possiamo permetterci black-out, altrimenti la Roma in dieci minuti chiude la partita. La Roma, se vuole stare dietro alla Juve, non può sbagliare, e noi se vincessimo sarebbe un gran rilancio per il nostro campionato. E lo stesso con la Fiorentina. Sicuramente se si perde con la Roma è nell’ordine delle cose perchè lì in casa loro hanno perso tutti. In questo senso non è una partita in cui pretendo di fare risultato. Questo dovrebbe essere un vantaggio: andiamo lì sapendo che sono forti, ma non abbiamo nulla da perdere".



Il tecnico granata prosegue poi la sua analisi: "Ci saranno tanti ex, una gara nella gara, un motivo di più per fare bene". "Fare risultato a Roma per sarebbe grande rilancio - aggiunge il serbo - spero che giocheremo senza preoccupazioni. Abbiamo forse il tridente più prolifico del campionato, possiamo mettere in difficoltà i giallorossi e lo abbiamo dimostrato all'andata (3-1 per il Torino, ndr). Se mi fa effetto tornare a Roma? No, la mia famiglia sta a Roma, sono sempre lì, sarebbe strano se mi facesse effetto. Da avversario, sono tornato lì non so quante volte. Sicuramente mi fa sempre piacere tornare a Roma perchè lì sto bene. E poi il cielo non è sempre grigio come da queste parti".



A Roma il Torino arriva però con la difesa in emergenza: "Rossettini, Carlao e Castan sono fuori. Ajeti ha fatto il primo allenamento con noi ieri, vedremo se a Roma giocherà lui o De Silvestri, che abbiamo provato tutta la settimana. Giocherà uno dei due, stanotte chiederò consiglio al cuscino, come diceva Benitez…".