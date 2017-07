A Bormio 2000 tifosi per il Torino, ovazione per Belotti

22 luglio 2017

L'abbraccio della Valtellina al Torino di Sinisa Mihajlovic . Duemila tifosi hanno riempito la piazza di Bormio per la presentazione della squadra granata. Ovazione per capitan Belotti , nel mirino del Milan, che dopo il colloquio con Cairo potrebbe anche restare. Euforico il tecnico: "Ho fiducia nel club, arriveranno rinforzi. Bello essere il tecnico del Toro alla riapertura del Filadelfia. Il nuovo stadio ci darà 7-8 punti in più in classifica" ha detto.

I giocatori sono stati presentati uno ad uno ma i cori si sono levati soprattutto per Andrea Belotti, vicino all'addio secondo i rumors di mercato ma anche vicino a un possibile rinnovo secondo gli ultimi sviluppi e l'ultimo colloquio avuto col presidente Urbano Cairo. Di certo crede in Cairo mister Mihajlovic che ha preso la parola dal palco: "Vorrei ringraziare i tanti tifosi presenti: faremo di tutto per ripagarvi sul campo. È una bella atmosfera.L’anno scorso abbiamo lavorato su principi morali e di gioco, per far capire cos’è il Toro. Adesso arriva una seconda fase, dove bisogna lavorare sui particolari. I ragazzi si applicano e sono stanchi, ma ritroveremo questo lavoro nel corso del campionato. Ho fiducia in Cairo e Petrachi, arriverà qualche rinforzo".