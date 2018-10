Serie A, Udinese-Juventus 0-2: ottava meraviglia per Allegri

06/10/2018

Nessuno come la Juventus in Europa. La squadra di Allegri espugna di autorità anche il campo dell'Udinese, vince 2-0 e centra l'ottavo successo di fila in Serie A , il decimo se si considera anche la Champions League. Alla Dacia Arena tutto facile per i campioni d'Italia, che dominano per tutta la gara e vanno a segno nel primo tempo con un uno-due letale nel giro di cinque minuti firmato Bentancur e Cristiano Ronaldo.

LA PARTITA

Per centrare l'ottava vittoria consecutiva in campionato Allegri schiera Dybala, reduce dalla tripletta in Champions, alle spalle di Cristiano Ronaldo e Mandzukic e Bentancur a centrocampo con Pjanic e Matuidi. Fin dai primi minuti la Juventus prende in mano il pallino del gioco facendo un possesso di palla rapido e costringendo l'Udinese nella metà campo difensiva, ma fatica a costruire occasioni da gol. Il primo squillo è un tiro da fuori di Ronaldo (7'), imitato dieci minuti più tardi da Pjanic, ma nonostante il dominio degli ospiti la difesa dell'Udinese regge senza correre troppi brividi. Almeno fino alla mezz'ora di gioco, quando Dybala difende un gran pallone a centrocampo e apre per Cancelo, cross perfetto del portoghese e primo gol in bianconero per Bentancur, che arriva puntuale di testa e firma il vantaggio. Trovata la rete la Juventus invece di accontentarsi accelera, Scuffet è miracoloso su Mandzukic, che poco dopo serve a Cristiano Ronaldo il pallone del 2-0: sinistro perfetto all'angolino e partita che sembra già chiusa, anche perché la sintesi del primo tempo offensivo dell'Udinese è un tiro da fuori di Barak che scheggia il palo esterno e va sul fondo (42').

La ripresa si apre con Emre Can al posto di Matuidi e con il primo vero brivido per la porta di Szczesny, ma Lasagna calcia malissimo da due passi e cestina la possibilità di accorciare le distanze (50'). Passato il pericolo la Juve riprende le redini del match e ricomincia a giocare stabilmente nella metà campo avversaria, Dybala ci prova con un paio di conclusioni dal limite, ma senza fortuna, poi esce per lasciare il posto a Bernardeschi (65'). L'ex Fiorentina è subito pericoloso, ma un miracolo di Scuffet gli nega la gioia del gol, poco dopo anche Mandzukic e Ronaldo vanno vicini al tris, ma il portiere dell'Udinese è in una giornata di grazia. La Juve è aggressiva e famelica, mantiene il possesso palla e amministra senza soffrire il vantaggio, ma cerca anche con continuità il terzo gol che chiuderebbe definitivamente la gara, Cancelo da fuori area centra in pieno la traversa (85'). Di fatto è l'ultima emozione dalla gara, la Juve vince meritatamente e vola a punteggio pieno in testa alla classifica, nessuno in Europa ha vinto le prime dieci partite stagionali.