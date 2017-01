Palermo, Diego Lopez ci crede: "Possiamo salvarci"

27 gennaio 2017

"Nestorovski non segna da un po', ma ho visto un grande impegno e una grande determinazione", ha agigunto. Adesso, per. ci voreebbe anche qualche rinfforzo dal mercato: "So che il direttore sportivo farà il massimo per rinforzare la squadra. Per quanto riguarda i moduli, non credo che siano importanti. Conta la motivazione, ho spiegato ai ragazzi che devono lottare su ogni palla. Non ci possiamo permettere di regalare nulla".



Sul suo Palermo: "Non abbiamo tempo per fare esperimenti. Cercheremo di trovare moduli e gioco che siano più adatti alla squadra. In questo momento contano solo i risultati. Valuterò anche i tanti ragazzi giovani che ci sono. Hanno un grande potenziale e voglio sfruttarli al meglio". La prossima partita è quasi proibitiva: c'è il Napoli al San Paolo: "Sappiamo che loro saranno concentrati e che sono una grande squadra. Voglio che ci andiamo a giocare la partita. Se ci mettiamo dietro a subire, prima o poi il gol lo prendi".