Bonucci: "Vorrei allenare la Juventus. Milan errore fatto per la rabbia"

10/10/2018

Leonardo Bonucci , giorno dopo giorno, non fa mistero di essere tornato nel posto dove avrebbe sempre voluto essere: "Nella Juventus ci sono rigore e serietà, il mio sogno è di poterla allenare in futuro". Questo sottointende che il passaggio al Milan nell'estate 2017 è stato un errore: "Decisione difficile presa in un momento di rabbia , adesso ho capito che l'istinto ci può far compiere scelte sbagliate ".

Bonucci, nell'intervista al Corriere dello Sport, spiega il motivo per cui ama i colori bianconeri: "Qui è come una famiglia, sono stato accolto come se non me ne fossi mai andato: ti fanno sentire tutti a casa. E c'è una mentalità con la quale si punta tutti verso lo stesso obiettivo". E gli screzi con Allegri? "Capita di avere discussioni anche accese. Ma poi ci si chiarisce, ci si stringe la mano e si va avanti. La sua dote migliore è l'intelligenza, così riesce a gestire uno spogliatoio tanto importante".



Quest'anno si punta forte sulla Champions: "Vorrei cancellare la finale di Cardiff, ci credevamo tanto. La società ha costruito una rosa importante per realizzare quel sogno: con Cristiano Ronaldo diventa tutto più credibile. Però è anche questione di fortuna, sacrificio e lavoro di qualità".



In futuro si vede in panchina: "E poter diventare un allenatore importante di una grande squadra, possibilmente la Juve. Per questo sto mettendo da parte tutto ciò che ho visto dagli allenatori che ho avuto in carriera".