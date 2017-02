Inter, Pioli è soddisfatto: "Premiata la nostra perseveranza"

19 febbraio 2017

"Abbiamo fatto fatica, trovando un Bologna che si è chiuso bene e che non ci ha fatto trovare il giusto ritmo - ha proseguito l'allenatore dell'Inter - Abbiamo avuto difficoltà tra le linee, la nostra manovra era lenta, ma abbiamo comunque lavorato tanto. La squadra ci ha creduto fino alla fine e questa perseveranza ci ha premiato".



Pioli non può che essere felice per il momento della squadra: "Stiamo facendo un bel lavoro, sono soddisfatto. Soprattutto mi fa felice vedere quanto questi giocatori ci credano, quanto vogliamo continuare a fare bene. Abbiamo fatto nove vittorie in dieci partite, un percorso ottimo, ma anche davanti corrono, quindi dovremo essere bravi a non accontentarci mai e continuare a lavorare. Ci sono ancora tante cose che possiamo e dobbiamo migliorare, ma grazie alla disponibilità che stanno dando i ragazzi potremo farlo".



Infine, un commento sulla prestazione di Gabigol e sul suo primo, decisivo, gol in maglia nerazzurra: "Sono contento per lui: è appena arrivato e ha fatto un po’ fatica all’inizio, ma ora comincerà a togliersi delle soddisfazioni. Cena brasiliana offerta da lui? Così dicevano in spogliatoio...ben venga la cena".



LE PAROLE DI GABIGOL

Lo stesso attaccante brasiliano ha poi parlato ai microfoni di Inter Channel: "Sono molto contento per il gol, ma ancora di più della vittoria - ha detto - Davvero anche Ronaldo aveva fatto il suo primo gol in campionato con l'Inter qui a Bologna? Sono felicissimo, ringrazio tutti. Oggi è un giorno speciale per me. So che ora dovrò offrie la cena, mangeremo una carbonara".