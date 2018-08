Uefa, Modric batte Ronaldo: è suo il Player of the Year. Navas beffa Buffon

30/08/2018

Luka Modric batte Cristiano Ronaldo e conquista per la prima volta il "Player of the Year", il premio per il miglior giocatore in assoluto assegnato dalla Uefa. CR7, assente alla cerimonia a Monte Carlo, fallisce la conquista del premio per la quarta volta e si consola con il trofeo come miglior attaccante. Niente da fare per Buffon: è Navas il miglior portiere. Real pigliatutto: Modric è anche il miglior centrocampista, Ramos il miglior difensore.