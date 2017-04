Juve, i tifosi incoronano Max: "Ieri Contenti in Italia, oggi Allegri in Europa"

20 aprile 2017

Il mondo-Juve ha il suo sovrano assoluto: nessuno oggi come oggi è infatti più osannato di Max Allegri. La società è pronta a tutto pur di continuare con lui in panchina, la squadra gli riconosce un'assoluta leadership, i tifosi gli attribuiscono - giustamente - i meriti di una crescita europea attesa da anni, tanto evidente da fare oggi della Juve la favorita al trionfo in Champions. Emblematico allora lo striscione che ha accolto il gruppo al rientro da Barcellona: "Ieri Contenti in Italia, oggi Allegri in Europa: andiamo a comandare".



Un tripudio per un tecnico che raccogliendo proprio l'eredità di Conte (chiaro il riferimento all'ex tecnico nello striscione menzionato) ha saputo vincere perplessità, preclusioni e ostilità dichiarate con il lavoro, la serietà, l'intelligenza e le tante vittorie che hanno contraddistinto i primi due anni in bianconero e arricchiranno ancor di più il terzo. Dall'Italia - terreno di conquista consueto - all'Europa: tutto nel segno di Max.