Champions League, Kolarov nella Top11 della terza giornata

19 ottobre 2017

C'è anche un po' di Italia nella Top11 della terza giornata di Champions League compilata dalla Uefa. Ma anziché i gol decisivi di Mario Mandzukic ed Edin Dzeko , è stato premiato Aleksandar Kolarov , inserito tra i difensori nella formazione ideale schierata 3-5-2. In attacco ci sono Roberto Firmino e Mohamed Salah, anche loro come il bosniaco giallorosso autori di due reti nel 7-0 del Liverpool a Maribor. I Reds, infatti, dominano nella formazione con 4 giocatori su 11 .

Oltre al brasiliano e all'egiziano ex Roma e Fiorentina ci sono Trent Alexander-Arnold, che completa la linea di difesa insieme a Mats Hummels, e Philippe Coutinho inserito tra i centrocampisti. A fare compagnia all'ex interista, sogno proibito del Barcellona in estate, altri tre autori di doppiette come Eden Hazard, Quincy Promes e Bernard oltre alla new entry Taulant Xhaka. Tra tutti il migliore è proprio il trequartista olandese dello Spartak Mosca, mattatore nel 5-1 dei russi al Siviglia.



Infine un'altra grande sorpresa: nonostante il rigore parato a Dries Mertens, non è Ederson il portiere del Dream Team. A pari merito con il brasiliano del Manchester City, c'è Alphonse Areola che ha il merito di aver mantenuto inviolata la porta del Paris Saint Germain contro l'Anderlecht.