Champions League: Juventus-Real Madrid si giocherà al coperto

26 maggio 2017

Juventus-Real Madrid sarà una finale di Champions League da record: sarà la prima volta che l'atto conclusivo della manifestazione si giocherà al coperto. La Uefa ha confermato la decisione di far chiudere il tetto del Millennium Stadium come ulteriore misura di sicurezza per combattere il terrorismo. Il timore, infatti, è che ci potessero essere attacchi aerei via drone. In passato nel moderno impianto di Cardiff è stato chiuso per concerti e rugby.