Pogba e le sue bizzarre creste Contro la Colombia sarà... bleu

22 marzo 2018

Paul Pogba ha stupito ancora una volta tutti e, in occasione dell'amichevole tra Francia e Colombia sfoggerà una nuova cresta. Il colore scelto, ovviamente, sarà "bleu" in onore della sua nazionale. Il centrocampista del Manchester United non è nuovo a esperimenti tricologici e stravaganze dal barbiere. Ai tempi della Juventus tracciò una riga bianca sulla sua cresta nera, quando poi ha fatto ritorno ai Red Devils ha infiammato la sua testa di un bel rosso vermiglio. Pogba è tipo che si stanca facilmente, perciò, qui e là in passato, abbiamo spesso trovato disegni e forme geometriche tra le più disparate e perfino un pizzetto biondo platino a far da cornice ai suoi lineamenti. Dopo l'ultimo periodo opaco del francese in Premier League ed il rapporto non idilliaco con Mourinho, che piacciano o meno i suoi look, di sicuro i tifosi transalpini sperano di poterlo rivedere al top. E, magari, sfrecciare con la sua nuova cresta blu verso la porta di Ospina, suo avversario anche nel campionato inglese, dove difende i pali della porta dell'Arsenal.