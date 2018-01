Premier League: lo United piega lo Stoke ed è secondo da solo

15 gennaio 2018

Mourinho lancia lo United per riprendersi il secondo posto solitario in classifica, dall'altra parte lo Stoke City che necessita di punti salvezza per venire fuori dalla zona retrocessione e per farlo si affida in attacco all'esperienza di Peter Crouch, sulle fasce alla fantasia di Choupo-Moting e dell'ex interista Shaqiri. I red devils si presentano, invece, con Lukaku centravanti e un terzetto alle sue spalle formato da Mata, Lingard e Martial. In mediana Pogba con Matic. A portare in vantaggio lo United, però, al 9' è il terzo gol in campionato di Valencia che rompe gli equilibri con uno splendido sinistro a girare, che si insacca all'incrocio sul secondo palo. La risposta dello Stoke è affidata ad una bella rovesciata di Shaqiri che però termina tra le braccia di De Gea. Occasionissima per lo Stoke con l'inserimento di Ireland al 21' che si ritrova la palla sul destro dalla corta distanza, ma conclude a lato. Lo United rischia ancora al 24' quando un'uscita sbagliata di De Gea spalanca la porta a Choupo-Moting, che conclude clamorosamente alto. Al 37' ecco il raddoppio dello United che arriva con Martial, bravo a raccogliere un assist di Pogba e concludere con il destro dal limite dell'area: palla all'incrocio e la squadra di Mourinho va sul 2-0. Proprio prima del duplice fischio lo Stoke potrebbe accorciare le distanze, ma il diagonale mancino chirurgico di Shaqiri viene intercettato dal plastico tuffo di De Gea che salva.



Nella ripresa lo United tiene il pallino del gioco sin dalle prime battute, senza però creare veri e propri pericoli alla porta dello Stoke City. Al 59' c'è un'occasione per Martial, ma la sua conclusione da distanza ravvicinata viene intercettata da Butland. Altra opportunità poco dopo per Mata: il suo diagonale si spegne a lato. Al 69' va in gol proprio Mata, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Lo Stoke City ci prova con Sobhi, il suo destro finisce alto. Al 72' terzo gol dello United: Romelu Lukaku prende palla spalle alla porta, la protegge e si gira col sinistro battendo imparabilmente sul primo palo Butland. Diciassettesimo gol stagionale e undicesimo in campionato per il centravanti dei red devils. A dieci minuti dalla fine, Mourinho lancia in campo Fellaini e Rashford e fa rifiatare Lingard e Martial. Col risultato ormai acquisito c'è anche tempo per qualche gioco di prestigio di Pogba, e proprio il nuovo entrato Rushford sfiora il poker con un bel colpo di tacco ravvicinato. Poco dopo Diouf al minuto 86 prima trova l'ostacolo De Gea, poi l'esterno della rete che nega il gol della bandiera allo Stoke City. Ultima emozione con un calcio di punizione di Pogba che finisce alto, poi il triplice fischio che sancisce il 3-0 dello United che torna da solo al secondo posto, staccando Liverpool e Chelsea ora terzi a 3 punti mentre il City capolista è lontano 12 lunghezze.