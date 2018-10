La disavventura di Casillas: un gabbiano gli ruba il pranzo

17/10/2018

Immaginate di pranzare su un terrazzino vista mare in una bella giornata di sole, pronti a gustare un calice di vino, una caprese e un piatto di prosciutto crudo e ananas in compagnia di amici. Ora immaginate che all'improvviso arrivi un ospite indesiderato e vi porti via o rovini completamente le pietanze, rendendole immangiabili. È esattamente quello che è successo a Iker Casillas in un ristorante di Oporto, quando un enorme gabbiato è atterrato sul tavolo e con il becco ha preso con fare famelico la mozzarella mentre appoggiava le zampe sul prosciutto.