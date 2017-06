Europei Under 21: l'Italia parte bene, 2-0 alla Danimarca

18 giugno 2017

Comincia bene l'avventura dell'Italia agli Europei Under 21 in Polonia. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio battono i pari età della Danimarca per 2-0 e salgono a quota 3 in classifica nel Gruppo C, in testa insieme alla Germania. Succede tutto nella ripresa: al 54’, Italia avanti con la splendida rovesciata di Lorenzo Pellegrini. Ci pensa Andrea Petagna, all’86’, a chiudere poi la partita con una zampata in area di rigore su assist di Chiesa.