Nazionale, Prandelli: "Con le persone giuste potrei tornare"

16 dicembre 2017

Il futuro della Nazionale, dopo la dolorosa mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018, è ancora tutto da scrivere. Prima, bisognerà dare vita al nuovo corso Figc; poi, bisognerà trovare la nuova guida tecnica. Cesare Prandelli, dimissionario dopo la cocente delusione ai Mondiali in Brasile del 2014, non esclude un ritorno. Ma pensa anche a Gian Piero Ventura: "Ho avuto un senso di solidarietà straordinario. Non ho avuto il coraggio di chiamarlo dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia - ha dichiarato a Fox Sports -. Stavo male per lui, che non deve rimproverarsi nulla perché è il sistema che non ha funzionato. Alla Nazionale non si può dire di no. Tornassi indietro accetterei l’incarico cento e mille volte ancora".