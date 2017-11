Qualificazioni Mondiali: Svezia-Italia 1-0, la Russia è più lontana

LA PARTITA

Un'Italia brutta come ormai spesso le capita e che non è nemmeno baciata dalla Dea Bendata. La sconfitta di Solna è pesante da digerire, perché arriva dopo 90' giocati davvero male contro una squadra che tecnicamente ci è inferiore e che ha messo la partita sui binari a lei più consoni: grande pressing (in particolare nel primo tempo) e fisicità al limite del regolamento. Colpa degli Azzurri, che hanno regalato i primi 45' agli Andersson Boys e, quando nella ripresa sembravano aver preso le misure, hanno preso gol sull'unico tiro in porta. "La fortuna aiuta gli audaci" recita un vecchio adagio e se stasera c'è una squadra che ha mostrato più coraggio non è stata quella di Ventura. A furor di popolo il ct è passato al 3-5-2, ma la musica non è cambiata rispetto alle ultime deludenti prove. Immobile e Belotti sono stati imbrigliati dai centraloni svedesi, che di testa le hanno prese tutte. Solo con gli sbocchi sulle corsie di Candreva e Darmian sono arrivati i pochi pericoli per Olson, ma il gioco è stato troppo prevedibile e la palla non è mai andata rasoterra in verticale. Sul banco degli imputati Verratti, ancora una volta deludente con la maglia di un azzurro diverso da quella del PSG. Nulla è compromesso, c'è solo un gol da rimontare, ma a San Siro ci vorrà un'Italia diversa, più affamata e pronta ad aggredire la Svezia dal primo minuto.



Al dispetto del nome dell'impianto che ospita il match, la Friends Arena di Solna, pronti e via e Toivonen rifila una gomitata a Bonucci: subito nervi tesi e Cakir ammonisce Berg per proteste. Un chiaro segnale di quanto sia importante la posta in palio e di come gli svedesi vogliano provarle davvero tutte per avere ragione degli Azzurri. Il 3-5-2 di Ventura occupa bene il campo, ma De Rossi e compagni tengono il baricentro troppo basso e quando devo ripartire (soprattutto con Verratti) sono troppo lenti a far girare la palla e permettono agli scandinavi di ripiegare senza problemi. Manca sintonia tra il centrocampo e i due attaccanti e la Svezia soffre solo un po' a sinistra, dove Darmian è il più intraprendente. Proprio da un suo cross al 6' l'azione più pericolosa, con Belotti che di testa conclude a fil di palo. Italia sfortunata. Sono i padroni di casa a fare il match, Forsberg e Claesson (soprattutto il primo) sono bravi ad accentrarsi e a creare superiorità numerica. Per fortuna di Ventura la spinta svedese non porta a grandi pericoli, a parte un diagonale di Toivonen e un tiro dal limite di Forsberg entrambi fuori dallo specchio. Dietro si balla un po' troppo, però, e da un errore di Chiellini che fa rimbalzare il pallone, Buffon chiude su Berg e poi è bravo in uscita bassa ad anticipare Toivonen. La Svezia tiene un ritmo alto, gli azzurri stringono i denti ma subiscono un po' troppo, soprattutto i centrocampisti non riescono a verticalizzare e giocano sempre a un tocco di troppo. Al 29' Verratti non controlla un pallone e stende Berg: giallo pesante che costringerà il giocatore del Psg a saltare il ritorno a San Siro. Inesistente, poi la catena di destra, con Candreva che effettua il primo (e unico) cross al 37'.



Nella ripresa Buffon e compagni partono con un piglio più deciso e costringono gli svedesi sulla difensiva. Finalmente anche Candreva spinge sulla sua fascia e l'interista impegna Olsen dopo appena 3'. Gli scandinavi sono più stanchi e meno spavaldi e tornano a metterla sulla rissa: Toivonen e Berga usano più i gomiti che i piedi per giocare e la gara si accende ancora con Cakir che è un po' troppo permissivo. L'Italia non incanta, il gioco latita, ma non è nemmeno baciata dalla fortuna quando il neo-entrato Johansson calcia verso Buffon senza troppe pretese, ma il suo tiro sbatte su De Rossi e spiazza il capitano azzurro. Una doccia gelata. Il tempo per recuperare c'è, ma purtroppo non c'è l'Italia. Ventura si gioca la carta Eder per Belotti, ma al contrario del collega Andersson non pesca il jolly dalla panchina. E quando al 70' la botta di Darmian si stampa in pieno sul palo con Olsen immobile, comincia ad essere chiaro che non è proprio serata. Ventura dopo 76' toglie il dannoso Verratti e inserisce Insigne passando al 4-2-4. Schema che chiaramente i nostri non digeriscono, tanto che l'assalto (?) finale è tutto nervi e niente gioco. Brutto risultato lo 0-1 contro una squadra tosta. Ora lunedì servirà la rimonta e i 70 mila di San Siro possono dare una grossa mano, ma solo a patto di cambiare marcia. Altrimenti, 59 anni dopo Belfast, un Mondiale senza Italia diventerà triste realtà.