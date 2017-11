L'Italia fuori dai Mondiali è un colpo al cuore per tutti i tifosi nel Mondo

14 novembre 2017

Ovunque. Europa, America, Asia. Ancora Africa e Oceania. Una disfatta Mondiale che fa ovviamente il giro del Mondo: l'esclusione dell'Italia da Russia 2018 colpisce e stupisce ad ogni latitudine. L'Apocalisse annunciata a suo tempo da Tavecchio diventa così "La Fine del Mondo" in Inghilterra e la catastrofe di cui parlò il ct Ventura un "Giorno tristissimo" in Argentina. Ma dappertutto, si diceva, campeggia la notizia, tra incredulità, sfottò e rammarico: l'Italia a casa è "un colpo al cuore" per molti. Se non per tutti.