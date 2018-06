Amichevoli, Francia-Italia 3-1: prima sconfitta per Mancini

LA PARTITA

Serve solo a farsi del male ricordare la nobiltà, la storicità e l'epicità delle sfide del passato tra Italia e Francia: oggi il discorso è ben diverso, non ci si giocano semifinali o addirittura coppe del Mondo. Semplicemente i Bleus scaldano i motori in vista di un Mondiale che vedrà loro tra i grandi favoriti e gli Azzurri, alla ricerca di ricostruzione e ripartenza che saranno, per forza di cose, lente e faticose, spettatori sconsolati. Il momento storico tra le due nazionali non potrebbe essere più agli antipodi di così e in campo si vede: il 4-3-3 coraggioso di Mancini (coi debutti di Caldara in difesa accanto a Bonucci, Mandragora in mediana e Berardi nel trio d'attacco con Chiesa e Balotelli) non sembra reggere di fronte alla velocità e alla qualità dei francesi. E' subito in ritmo la selezione di Deschamps che cerca le ripartenze e le sfrutta abilmente saltando di fatto il centrocampo azzurro con uno o due tocchi. Il trio delle meraviglie non delude con Dembélé e Mbappè che si cambiano spesso la fascia di competenza e Griezmann che parte lontano dalla porta proprio per ricevere palla e avviare il contropiede. La Francia gioca di squadra, con sovrapposizioni e inserimenti collaudati. Palleggia anche bene e ha in Pavard ed Hernandez terzini di spinta che salgono tantissimo e risultano decisivi sui gol. Sul primo, il 22enne dello Stoccarda, approfittando del fatto che nessuno esca su di lui, è libero di crossare dal vertice dell'area pescando Mbappè. La difesa azzurra sbaglia la diagonale con D'Ambrosio, Mbappè conclude e il miracolo di Sirigu non basta visto che a due passi dalla porta Umtiti ha sul piede un facile tap-in. Poi è l'esterno dell'Atletico a involarsi verso la porta costringendo Mandragora a un tocco in area che vale il rigore, trasformato da Griezmann. In mezzo un altro salvataggio di Sirigu su uno scatenato Mbappé e un palo di Kantè dopo una perfetta azione corale. Il merito dell'Italia, forse l'unico, è quello di non naufragare e appoggiarsi alla giocata di Balotelli, sulla cui punizione velenosa respinta centralmente da Lloris, Bonucci è un falco per accorciare le distanza e risollevare il morale azzurro, a lungo frastornato per la superiorità degli avversari. Sul piano del gioco, della personalità e della tecnica, infatti, i primi 45 minuti dicono che la differenza è fin troppo evidente.



L'Italia prova poi ad approfittare del frenetico caos della ripresa per farsi vedere dalle parti di Lloris con Balotelli, Bonucci e Chiesa nel giro di pochi minuti. Ma al fioretto azzurro la Francia risponde con le cannonate: Dembélé in velocità si fuma Jorginho e rientrando sul destro centra la traversa; poi Mbappé mette a sedere mezza difesa prima che Tolisso da fuori concluda a un centimetro dal palo. L'Italia prova a mostrarsi più spavalda e a controbattere con Chiesa e Berardi più in palla ma finisce per pagara a caro prezzo una palla persa da Jorginho che avvia l'ennesimo contropiede dei Galletti: guida Mbappè e conclude Dembélé con un pallonetto da standing ovation. E' il gol che mette il marchio a una partita dove resta colossale la chance finale per il subentrato Thauvin su cui è super Sirigu. Balotelli finisce la benzina, le folate di Chiesa, più pimpante nella ripresa, si esauriscono. Nulla da dire sul risultato e la supremazia francese. Anzi, gli Azzurri sono stati capaci di limitare un passivo che poteva essere più pesante e hanno provato, come e fino a che hanno potuto, a farsi vedere dalle parti di Lloris. Ma ogni ripartenza Bleus è stata una potenziale occasione mentre la manovra Azzurra ha vissuto principalmente di spunti individuali e di qualche lancio di Bonucci. E in questo momento tra le due Nazionali non c'è storia: loro si presentano in Russia da favoriti (con il lusso di lasciare a casa gente come Martial, Lacazette, Benzema e Rabiot); noi stiamo finendo di raccogliere le macerie e provando a fare ordine. Con coraggio e giovani che hanno bisogno di esperienza.