Nba: Golden State si rialza, sconfitte per Belinelli e Gallinari

4 dicembre 2016

Si rimettono in carreggiata i Golden State Warriors. Nella notte Nba Curry e compagni dimenticano la sconfitta all'overtime contro i Rockets piegando senza problemi i Phoenix Suns (138-109 alla Oracle Arena). 15 punti per Marco Belinelli, che però non riesce a evitare la nona battuta d'arresto stagionale dei suoi Hornets. Problemi in casa Nuggets: 12 punti per Danilo Gallinari, ma contro Utah arriva la terza sconfitta di fila.