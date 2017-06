Vela: Team New Zealand si rovescia

7 giugno 2017

Attimi di grande paura per l'equipaggio di Emirates Team New Zealand impegnato nelle semifinali di Louis Vuitton Cup. Prima del vita della quarta sfida contro Land Rover BAR, lo scafo neozelandese si è ribaltato per il forte vento. Tre uomini dell’equipaggio, timoniere incluso, sono riusciti a restare sullo scafo fuori dall’acqua, gli altri tre sono volati in acqua fortunatamente senza conseguenze. Qualche momento più tardi, l'equipaggio ha comubnicato via radio al direttore di regata: "Tutti gli uomini stanno bene, dobbiamo solo sistemare la barca".