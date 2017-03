Rugby, Sei Nazioni - Parisse: "Difficoltà in mischia, fiducia a O'Shea"

11 marzo 2017

"Oggi la Francia è stata superiore battendoci, abbiamo sbagliato troppi placcaggi e abbiamo avuto tanta difficoltà in mischia". E' il commento del capitano dell'Italrugby, Sergio Parisse, dopo la sconfitta contro i transalpini nel match valido per la quarta giornata del 6 Nazioni. "Non siamo stati in grado di segnare poi dei punti in certe occasioni, che potevano darci una spinta in più dandoci la possibilità di concretizzare", ha spiegato l'azzurro che ha confermato fiducia nel lavoro del ct O'Shea. "Non sono qui per lamentarmi per la sconfitta. I grandi uomini cercano di cambiare le cose, quindi pieno sostegno a Conor, vogliamo continuare sulla strada giusta perché crediamo in questo cambiamento".