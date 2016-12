Roma 2024, salta incontro Coni-Raggi. "Da irresponsabili dire di sì ai Giochi"

21 settembre 2016

LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO DI ROMA

Alle 16.05, 35 minuti più tardi di quanto previsto, Virginia Raggi si è presentata davanti alla stampa per la conferenza stampa in merito alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Queste le parole.



"Salve, vi ringrazio per averci aspettato. Abbiamo rispettato la tregua olimpica e paralimpica, quindi siamo qui davanti a voi. Eccoci qui. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. L'abbiamo detto con forza più di una volta, manteniamo la nostra posizione, non abbiamo mai cambiato idea, anzi l'abbiamo rafforzato. Non ipotechiamo il futuro di Roma".



"Non ce la sentiamo di caricarci di altri debiti per i nostri cittadini. Tutti noi romani e italiani stiamo ancora pagando i debiti di Roma 1960".



"Non abbiamo nulla contro lo sport, ma non vogliamo che venga utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. Quando ci sono le Olimpiadi ci sono tante promesse, come per i Mondiali di Nuoto 2009, ci sono strutture inutilizzate. No alle Olimpiadi del mattone".



"Le Olimpiadi sono un assegno in bianco che firmano le città ospitanti. Lo dice l'università di Oxford in questo studio. Mancano solo i dati di Rio, ma abbiamo visto i suoi abitanti, di certo non contenti delle attività preparatorie. Le Olimpiadi del mattone sono una presa in giro per i cittadini e delle città e vanno a vantaggio delle solite lobby".



"Il Pd era d'accordo con Monti quando ha detto no alle Olimpiadi, quattro anni dopo il Pd ha cambiato bandiera".



"Ricordiamoci dei Mondiali di nuoto 2009, con le piscine abbandonate, delle piste di bob per Torino 2006. La nostra posizione è appoggiata da altri. Ci sono altri sindaci di altre città che hanno detto no alle Olimpiadi, visto i numeri che abbiamo mostrato (come Madrid, Boston e Amburgo). Sono eventi che non convengono e non sono sostenibili per le città".



"Amiamo lo sport. Vogliamo che la qualità della vita e dell'aria sia positiva, che gli impianti sportivi comunali siano funzionanti. Abbiamo un progetto su Roma molto più ambizioso delle Olimpiadi 2024, vogliamo rendere la Capitale all'altezza delle principali città europee".



"Quasi il 70% dei romani ha già detto no alle Olimpiadi: quando Giachetti ha trasformato il ballottaggio in un referendum sulle Olimpiadi".



"I disabili, chi va in bici, per le strade di Roma, fanno le olimpiadi tutti i giorni: è una città invivibile. No alle cattedrali nel deserto".



"Mi dispiace che ci sia stato un malinteso con il presidente del Coni per qualche minuto di attesa. Non abbiamo fatto in tempo ad avvisare: quando sono arrivata se ne era già andato".