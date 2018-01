Olimpiadi Pyeongchang: la Corea del Nord è fiduciosa

6 gennaio 2018

La Corea del Nord è fiduciosa di partecipare alla prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. "È probabile che partecipi", parola di Chang Ung. L'unico membro del Cio nordcoreano è stato intercettato a Pechino dove stava per partire con direzione Svizzera per trattare con il Comitato olimpico internazionale.