Boxe: Irma Testa prima italiana alle Olimpiadi

15 aprile 2016

Qualificazione storica per la Nazionale olimpica italiana. Ai Giochi di Rio nella boxe parteciperà per la prima volta un'italiana: si tratta di Irma Testa, la quale ha raggiunto la finale del torneo continentale di qualificazione olimpica a Samsun, in Turchia, dopo aver sconfitto 2-1 la bulgara Staneva, guadagnando così uno dei due pass a disposizione per la categoria, indipendetemente dall'esito dell'ultimo atto della competizione.