Olimpiadi 2026, il Cio dice sì alle candidature: Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma

09/10/2018

Calgary (Canada), Milan/Cortina d’Ampezzo (Italy), Stockholm (Sweden) are approved by the 133rd #IOCSession as Candidate Cities for the Olympic Winter Games 2026 #Olympics2026

ZAIA: "SI STA SCRIVENDO PAGINA DI STORIA"

"Si sta scrivendo una pagina di storia. Siamo nella short list: è una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventerà endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni". Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, accoglie la formalizzazione da parte del Cio, arrivata poco fa da Buenos Aires, della short list delle candidate ufficiali a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: Milano-Cortina; Calgary, e Stoccolma. "Avversari difficili, rispettabili, ma non insuperabili - aggiunge Zaia - motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sarà decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obiettivo, costruendo un dossier sempre più dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del Cio la totale collaborazione per le loro visite alle strutture".