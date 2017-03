Nuoto: Pellegrini super nei 200m dorso a Milano

10 marzo 2017

Federica Pellegrini , primatista italiana in vasca corta, ha vinto i 200 m dorso al 7° Trofeo Città di Milano con il tempo di 2'10"20. Al termine della sua fatica, la campionessa azzurra ha parlato del suo futuro. "Quattro anni sono ancora lunghi, ma la mia decisione è quella di arrivare a Tokyo ma non so ancora in che stile, se a stile o a dorso, se sui 100 o sui 200. Io adesso navigo a vista anno per anno. Dopo i Mondiali a Budapest valuteremo".

Dopo il flop di Rio 2016, la Pellegrini si è ripresa alla grande con la medaglia d'oro nei 200m stile libero ai Mondiali di vasca corta di Windsor. Un successo molto importante per programmare il futuro. "Non è cambiato molto, nel senso che ero determinata a Rio, lo ero a dicembre e diciamo che questa serenità è, tra virgolette, di buon auspicio. È logico che quando non arrivano i risultati è più difficile essere serena. Ma con quella medaglia a Windsor mi sono ripresa subito. Da lì ho azzerato di nuovo tutto per ripartire. Quattro anni sono ancora lunghi, ma la mia decisione è quella di arrivare a Tokyo ma non so ancora in che stile, se a stile o a dorso, se sui 100 o sui 200. Io adesso navigo a vista anno per anno. Quest'anno ci saranno i Mondiali a Budapest e poi valuteremo".



A Milano la campionessa olimpica ha dominato i 200 metri dorso, staccando di un secondo la seconda classificata (Margherita Panziera con 2'11"20) e quasi 5 la terza, Ambra Esposito con 2:14.84. Ai Mondiali di luglio, però, la ammireremo solo nello stile libero. "Era un test comunque importante per me. Abbiamo deciso di fare lo stile a Indianapolis settimana scorsa e qui provare un po' il dorso. Il test del dorso devo dire che è stato molto soddisfacente. Gli Assoluti? A Riccione ho l'intenzione di fare anche il dorso, giusto così per mettermi in gioco in qualcosa di diverso, perché è anni che gareggio solo a stile libero. Quindi, ogni tanto variare mi diverte". Ai Mondiali di Budapest, "non porterò il dorso, perché è solo un mio divertimento così. Per quanto riguarda lo stile libero, certo, è tutto in ottica Mondiali".