Nuoto, Mondiali: Pellegrini fuori dalla finale dei 100sl

27 luglio 2017

Federica Pellegrini è tornata subito in vasca all'indomani dello strepitoso oro nei 200 sl ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La veneta, però, ha mancato l'accesso alla finale dei 100 sl, chiudendo ottava la sua semifinale. "Sono contenta così, ho dato tutto nella mia gara. La decisione di non disputare più i 200? Non penso di cambiare idea, anche se nella vita non si può mai dire", ha detto. Subito eliminata in batteria Silvia Di Pietro.