Vuelta, ventunesima tappa: Trentin cala il poker ma la verde va a Froome

10 settembre 2017

Matteo Trentin cala il poker alla Vuelta di Spagna 2017. Il corridore italiano della Quick Step è il primo a tagliare il traguardo di Madrid in volata davanti al francese Lorenzo Manzin e al danese Soren Kragh Andersen. Chris Froome, già vincitore della Vuelta davanti a Nibali e Zakarin, chiude in 11esima posizione, riuscendo così anche ad assicurarsi la maglia verde con solo due punti di vantaggio in classifica sull'azzurro.