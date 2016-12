Vuelta 2016, 20a tappa: Froome ci prova, Quintana resiste e trionfa

10 settembre 2016

Chris Froome ci ha provato, ha dato battaglia sulle rampe dell'Alto de Aitana, salita finale della 20esima tappa, ha "frullato" più volte per provare a staccare il diretto avversario e recuperare il ritardo di 1'21" ma Nairo Quintana ha resistito in maniera più che brillante e alla fine ha anche tagliato il traguardo davanti al britannico che sportivamente gli ha tributato un applauso. Per il giovane colombiano della Movistar arriverà domenica nella passerella di Madrid la vittoria della Vuelta alla prima partecipazione.



La 20esima tappa, 193 km da Benidorm all'Alto de Aitana, è stata vinta dal giovane francese Latour dell'AG2R-La Mondiale che ha preceduto il colombiano Atapuma, uno dei compagni di fuga; terzo l'italiano Fabio Felline. Grande giornata anche per Esteban Chaves della Orica-BikeExchange che riesce a fuoriuscire dal gruppo dei migliori nella penultima salita e a produrre un'azione in solitaria che gli permette di strappare il terzo posto nella classifica generale ad Alberto Contador, a questo punto giù dal podio. Per Chaves un altro grande risultato dopo il secondo posto al Giro d'Italia.



Domani, domenica, passerella finale con la 21esima tappa, 104 km da Las Rozas a Madrid. Sarà la festa di Nairo Quintana, vincitore della Vuelta di Spagna 2016.