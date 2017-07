Tour de France: Kittel cala il poker, Froome ancora in giallo

11 luglio 2017

Nella decima tappa del Tour de France, la prima dopo il giorno di riposo, si torna a pedalare per completare i 178 chilometri che da Perigueux portano a Bergerac. Una tappa adatta ai velocisti in cui tutti gli occhi sono puntati su Marcel Kittel, intenzionato a centrare il poker di successi in questo Tour. Pronti via e Yoann Offredo (Wanty) tenta subito la fuga. Insieme con Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro), il francese incrementa il proprio vantaggio nei confronti del gruppone della maglia gialla, arrivando a superare i 5 minuti dopo 65 km. Gesbert passa per primo sulla Cote de Domme, mentre alle loro spalle sono Bak (Lotto Soudal) e Vermote (Quick Step) a fare l'andatura per il gruppo con Greipel che vince la volata per il 3° posto davanti a Kittel e Kristoff al traguardo volante di Saint-Cyprien. I due fuggitivi arrivano, in solitaria, sulla Cote du Buisson-de-Cadouin, ed è ancora Gesbert a scollinare per primo, andandosi a prendere un altro punto.



Quando mancano 30 km al traguardo, il vantaggio di Gesbert e Offredo scende sotto i due minuti e il gruppo continua a guadagnare terreno, trainato da Machado e De Gendt, portandosi a 30 secondi di distacco quando ne mancano solo 15. Dopo oltre 170 chilometri di fuga, il francese Offredo viene riassorbito a 6 km dal traguardo quando tutto il gruppo si ricompatta per il finale di tappa. Nonostante l’ottimo lavoro della Lotto Soudal, è ancora Marcel Kittel della Quick-Step Floors, a tagliare per primo il traguardo con l’ennesima prova di forza del suo Tour de France. Il tedesco parte presto e, con un’incredibile frequenza di gamba, chiude i conti quando mancano più di 100 metri al traguardo, involandosi in solitaria verso la sua quarta vittoria in questa Grande Boucle. Grazie al successo di Bergerac, Kittel sale a quota 13 al Tour, scavalcando Zabel e diventando il tedesco più vincente di sempre.