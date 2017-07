Tour de France: Groenewegen vince sui Campi Elisi, a Froome il quarto Tour

23 luglio 2017

Dopo i successi del 2013, 2015 e 2017, Chris Froome si aggiudica anche la centoquattresima edizione del Tour de France, conquistando così il suo quarto successo personale, il terzo consecutivo. Il corridore britannico della Sky è adesso a un solo Tour da raggiungere le leggende del ciclismo Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, che si sono imposti nella corsa francese per ben cinque volte.



La ventunesima tappa, l'ultima di questa edizione, si è conclusa, come spesso accade, con una volata di gruppo. Ad avere la meglio è stato Dylan Groenewegen; il giovane velocista olandese parte ai 200 metri dal termine, provano a rimontare Kristoff, Boassson Hagen e Greipel, ma il corridore della Lotto Nl Jumbo è bravo a resistere e riesce a transitare per primo sul traguardo di Parigi, conquistando così la sua prima vittoria in un grande giro. Altra giornata storta per Greipel, che parte troppo tardi e riesce a rimontare solo fino alla secondo posizione, che di certo non soddisferà il velocista tedesco, rimasto a secco in questa edizione della Grande Boucle.