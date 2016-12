Tour 2015, 7a tappa: Cavendish torna a ruggire, beffato Greipel

10 luglio 2015

Al via non si presenta Tony Martin ritiratosi dopo la caduta di ieri con conseguente frattura della clavicola sinistra. Il nuovo leader della generale diventa dunque Chris Froome. Nel passaggio dalla passerella nel centro di Livarot al via ufficiale della tappa Alberto Contador è vittima di una caduta insolita fortunatamente senza conseguenze.

A pochi chilometri dalla partenza scatta la fuga di giornata composta da cinque corridori Kristjian Durasek della Lampre-Merida, Luis Angel Maté della Cofidis, Anthony Delaplace e Brice Feillu della Bretagne-Seché Environnement e la maglia a Pois Daniel Teklehaimanot della MTN-Qhubeka che transita per primo sull'unico Gpm di giornata di quarta categoria e consolida il vantaggio nella classifica scalatori. Il gruppo dei migliori si mantiene ad una distanza di sicurezza dai battistrada e così ai meno 15 dal traguardo arriva l'aggancio. Le squadre dei velocisti si piazzano in testa per tirare la volata.

Ai meno 500 Greipel tenta l’assolo ma Cavendish si mette alla ruota del tedesco e riesce a superarlo nel finale diventando il terzo corridore di sempre come vittorie al Tour dopo Merckx (34) e Hinault (28). In classifica generale Froome mantiene 5 secondi di vantaggio su Sagan (terzo oggi) e 13 su Van Garderen. Nibali 12esimo a 1 minuto e 38. Domani è in programma l'ottava tappa, di 181 chilometri da Rennes al Mur de Bretagne con uno strappo finale di 2000 metri al 6,9% di pendenza media con punte al 10%.