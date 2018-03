Tirreno-Adriatico: cronosquadre alla Bmc

7 marzo 2018

La Bmc ha vinto la prima tappa della 53.esima edizione della Tirreno-Adriatico, una cronosquadre di 21,5 km nel circuito di Lido di Camaiore. La formazione di Ochowicz ha chiuso con il tempo di 22`19" (57.804 Km/h) precedendo di 4" la Mitchelton-Scott. A 9" terzo posto per Sky, poi la Quick Step a 15" e la Sunweb a 25". E come nel 2017 ad indossare la prima maglia di leader è Damiano Caruso. Si prosegue con la seconda tappa: Camaiore-Follonica, 167 km per velocisti.