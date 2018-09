Mondiali ciclismo, Rohan Dennis oro nella cronometro

26/09/2018

L'uomo della cronometro è Rohan Dennis. Un fulmine sul percorso austriaco di Innsbruck, uno spillo nel cuore di uno stremato Tom Dumoulin, partito per bissare il successo iridato dell'anno scorso e arrivato - secondo - distrutto e con tanti dubbi legati anche alla prova in linea di domenica. È stata la grande giornata di Dennis, australiano che nel 2015 aveva ritoccato il record dell'ora, prima di essere superato da Dowsett e Wiggins. È il suo primo titolo iridato individuale conquistato in carriera dopo quelli ottenuti nel 2014 e 2015 con la BMC Racing Team nella cronometro a squadre. Partito senza strafare, Dennis ha conquistato un vantaggio di 9" su Dumoulin nella prima fase, per poi dilagare dalla seconda metà della prova, mentre l'olandese ha dovuto faticare per difendere la seconda piazza, mantenuta per 53 centesimi sul belga Campenaerts. Due gli italiani in gara: Alessandro De Marchi 28esimo a 5'05 e Fabio Felline, 30esimo a 5'25", complice anche una caduta.