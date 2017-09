Ciclismo, Puppio argento nella cronometro juniores ai Mondiali

19 settembre 2017

Terza medaglia italiana ai Mondiali di ciclismo in Norvegia. A Bergen Antonio Puppio ha conquistato l'argento nella prova a cronometro maschile della categoria juniores. Un podio inaspettato per il varesino, che ha chiuso a 11"92 dal vincitore, il britannico Thomas Pidcock, impostosi con il tempo di 28'02"15. Terza piazza per il polacco Filip Maciejuk, giunto a 13"29 dal vincitore. Lontano dalla prime posizioni Samuele Manfredi, uscito dai trenta.