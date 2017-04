Ciclismo: Gilbert ricoverato in ospedale

17 aprile 2017

Assume ancora di più i contorni dell'impresa il quarto successo di Philippe Gilbert all'Amstel Gold Race. Il belga, infatti, dopo la vittoria si è recato in ospedale per i postumi della caduta rimediata in corsa: trauma al fianco destro. Il campione nazionale resterà sotto osservazione per 24 ore prima di ottenere il via libera dei medici per tornare a casa. La Quick-Step, in una nota, ha annunciato che Gilbert non correrà le altre due classiche della Ardenne, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, in programma questa settimana.



"Quando sono caduto ho avvertito dolore ma sono ripartito e continuato la corsa - ha raccontato Gilbert - Le cose sono migliorate e il dolore è sparito. Purtroppo però dopo l'arrivo il mal di schiena è tornato, così ho deciso di andare in ospedale per un check-up. Per fortuna non è niente di serio e, se tutto andrà bene, tra una settimana riprenderò ad allenarmi".