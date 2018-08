Atletica, Europei: Daisy Osakue in finale nel disco

09/08/2018

La gioia dopo la grande paura. La discobola azzurra Daisy Osakue, ferita a un occhio dieci giorni fa da un uovo lanciato da un'auto in corsa a Moncalieri, si è qualificata per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica in corso a Berlino. Dopo un primo tentativo nullo, l'atleta azzurra ha ottenuto il pass con la misura di 58,73. La finale è in programma sabato. L'Europeo di Daisy è stato a rischio fino all'ultimo.

"E' la ciliegina sulla torta, quello che serviva per dimenticare quello che è successo. Sono felice, per me la finale era un sogno - le parole di Daisy rilasciate a Rai Sport dopo la conquista del pass - Il mio Europeo è iniziato alla grande. Dopo tutto quello che ho passato mi sono detta 'o la va o mi spacco'. Non vedo l'ora di divertirmi e farvi divertire". La Osakue, classe 1996, primatista italiana under 23 di lancio del disco, ha avuto solo all'ultimo l'ok dai medici che hanno curato l'abrasione ed edema retinico post traumatico all'occhio sinistro con terapia antibiotica e corticosteroidea.