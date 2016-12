Denise Dellagiacoma alla scoperta del Wind Festival

15 settembre 2016

Denise ci porta alla scoperta dell'edizione 2015 del Wind Festival, in vista della quinta edizione che si svolgerà il prossimo 30 settembre e 1-2 ottobre a Diano Marina, in Liguria. Grande Expo di sport acquatici, dove si potranno scoprire le novità del 2017 e assistere ad alcune gare di Windsurf, Kitesurf, Stand Up Paddle e Surf. Alla festa del vento e dello sport, non mancherà poi la musica con dj set e tanto divertimento.