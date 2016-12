Carolina torna in pista: "Non vedo l'ora"

28 dicembre 2015

"Non vedo l'ora". Carolina Kostner torna in pista il 15 gennaio 2016 a Osaka, dopo lo squalifica per il caso doping di Schwazer, e invia un messaggio dal sito del Medal Winners Open. "Dopo un lungo periodo di stop forzato dalle competizioni sono felice di tornare proprio in Giappone", dove la pattinatrice azzurra disputò l'ultima gara prima dello stop.

"Per me è un piacere tornare in gara dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni", le parole di Carolina Kostner, la cui squalifica per aver aiutato l'allora fidanzato Alex Schwazer a eludere un controllo antidoping scade il 31 dicembre. "E sono particolarmente felice di farlo proprio in Giappone, un paese che amo moltissimo. Non vedo l'ora di incontrare i miei fans giapponesi, a presto", conclude l'atleta altoatesina.