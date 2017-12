Wrc: Sebastien Loeb torna con la Citroen

20 dicembre 2017

Sebastien Loeb sfida Sebastien Ogier. Il nove volte campione del mondo rally ha annunciato il suo ritorno nel Wrc con la Citroen: nel 2018 correrà tre gare, in Corsica, Messico e Spagna. Tre anni dopo l'ultima volta (Montecarlo 2015) Loeb ha deciso di tornare al primo amore: "Non ho aspettative, voglio solo divertirmi. Tutti erano contenti dopo le sessioni di test che abbiamo svolto quest'anno, io stesso in primis, quindi queste tre gare sono un passaggio logico", ha commentato il 43enne.



"Ho pensato che fosse sensato fare il round francese, anche perché mi è sempre piaciuto correre su asfalto, anche se non ho molta familiarità con il percorso del Tour de Corse. Anche la Spagna mi è sembrata una buona opzione, ma volevo fare anche una gara sulla terra ed abbiamo scelto il Messico, visto che che il percorso non è cambiato molto da quando correvo nel Mondiale". Loeb affiancherà Kris Meeke che correrà tutti e tredici gli appuntamenti del Mondiale. Craig Breen cederà la C3 al francese e poi correrà gli altri appuntamenti della stagione.