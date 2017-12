Motocross, Cairoli festeggia la sua "doppietta" del 2017

18 dicembre 2017

Antonio Cairoli ha celebrato con un party in grande stile il suo 2017 magico, in cui ha conquistato il nono titolo iridato di motocross e ha sposato la storica fidanzata Jill Cox. "Un 2017 meraviglioso - ha affermato - . Il titolo mondiale dopo un brutto infortunio, il mio matrimonio con Jill e l’affetto di tutti gli amici e fan che ho voluto con me a festeggiare nel party di Milano. Per me è stata una serata fantastica e un modo per rivedere tutti gli sponsor, gli amici e le persone che non riescono a seguirmi sempre durante l’anno nelle gare all’estero. Auguri di buone feste e ci vediamo in pista nel 2018!".