Motocross, Cairoli beffato a Kegums: secondo

1 maggio 2016

Antonio Cairoli deve rimandare il ritorno alla vittoria di un GP di motocross, dove manca dal gradino più alto da ormai un anno. A Kegums, in Lettonia, il siciliano della Ktm si deve accontentare del secondo posto assoluto grazie a un terzo nella prima manche dietro a Gajser e Nagl e a una piazza d'onore alle spalle di Febvre e davanti a van Horebeek nella seconda. Piazzamenti importanti per il siciliano della Ktm, che resta pienamente in corsa nella classifica iridata della MXGP, dove è sempre terzo alle spalle del leader Febvre e di Gajser. Gli stessi piloti che hanno diviso con lui il podio lettone: 43 punti lo sloveno, 42 Tony e 41 il francese.