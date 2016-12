Dakar, la Peugeot ingaggia Loeb

29 settembre 2015

E' un autentico dream team quello che la Peugeot ha allestito per la prossima edizione della Dakar. A Sainz, Peterhansel e Despres, infatti, si è aggiunto Sebastien Loeb. Il nove volte campione del mondo di rally debutterà nell'imminente Rally del Marocco al volante della 208DKR. "La Dakar è una corsa completamente diversa dalle gare in pista che sto facendo in questo momento. Sarà molto lunga, oltre due settimane, e bisogna avere la resistenza prima di pensare alla guida e alla macchina. E' un altro approccio, ma lo scoprirò a gennaio", ha detto il 41enne francese.