Carlos Checa con Audi al Nürburgring

11 maggio 2018

Carlos Checa, ex campione del mondo Superbike con Ducati nel 2011, torna in pista, ospite di Audi Sport, per un weekend al volante di una Audi R8 LMS Cup. Il 45enne spagnolo partecipa, come special guest, alla Coppa LMS Audi Sport R8, in programma nel fine settimana sul circuito del Nürburgring, in concomitanza con la 24 Ore di Endurance. Per Checa è stata preparata una grafica dedicata a Ducati e al popolare pilota spagnolo. Prima di mettersi al volante, Carlos mosterà con un giro di pista la nuovissima Panigale V4 S.