Nations League 2019, Italia-Serbia 3-0: trionfo azzurro

21/06/2019

Una super Italia travolge la Serbia nel primo match del quarto round valido per la Nations League 2019 di volley maschile. All'Allianz Cloud di Milano gli azzurri dominano e vincono con un netto 3-0 (26-24, 25-19, 25-22), portando a casa il quarto successo di fila e continuando a inseguire la qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo internazionale. Per l'Italia grande prova di forza nell'antipasto del match che il prossimo 11 agosto assegnerà un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

LA PARTITA

E' targato azzurro il primo vantaggio di serata: un ace di Cavuto vale il +2 (5-3). Pronta la reazione avversaria: la Serbia pareggia i conti (6-6) e si porta in vantaggio (6-8). Sono i ragazzi di coach Grbic a tenere la testa avanti (11-14), ma un attacco vincente di Antonov e due muri azzurri consecutivi a segno ristabiliscono la parita' (14-14). Due ace consecutivi di capitan Giannelli ridanno slancio alla manovra italiana (17-16). Nel concitato finale di set Russo annulla il primo set point per la Serbia, Pinali sigla il vantaggio per i ragazzi di Blengini e un ace di Giannelli chiude il primo set a favore degli azzurri (26-24).



E' Pinali a trascinare gli azzurri in avvio di seconda frazione: un attacco vincente e un ace del numero 24 italiano fissano lo score sul 4-1. Continua con efficacia la manovra dei ragazzi del ct Blengini che sostituisce Cavuto con Lavia: Antonov a segno e l'ace di Giannelli portano la Nazionale tricolore sul +5 (10-5). Il vantaggio azzurro resta pressoché invariato: l'ace di Russo vale il 13-8, il punto messo a segno da Piano il 15-10, Giannelli firma il 17-12, Antonov e Pinali rispettivamente il 18-13 e il 19-14. Il vantaggio permette agli azzurri di chiudere senza patemi anche la seconda frazione (25-19). E' la Serbia a partire col piede giusto nella terza frazione (0-3). Ma la reazione azzurra non tarda ad arrivare: due muri consecutivi ristabiliscono la parita' (5-5) e siglano la ripartenza decisiva dei ragazzi di Blengini. Giannelli e compagni allungano il passo (12-8) e con il contributo di tutto il sestetto non permettono agli avversari di riavvicinarsi (20-15). Negli ultimi minuti fa il suo esordio ufficiale in maglia azzurra anche lo schiacciatore Francesco Recine. Matteo Piano sigla il punto della vittoria per l'Italia (25-22).