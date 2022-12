Volley: vittorie per Piacenza e Milano in Superlega, a Novara il big-match femminile

VOLLEY

© twitter Senza Trento e Perugia, impegnate nel Mondiale per Club, sono altre formazioni a prendersi la scena nella Superlega: vince 3-1 su Padova e aggancia il terzo posto la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sorridono anche l'Allianz Milano e l'Emma Villas Siena. Nell'A1 femminile, l'Igor Gorgonzola Novara sconfigge 3-2 la Vero Volley Milano nel big match. Ne approfitta Scandicci, che col 3-0 a Cuneo si porta in seconda posizione alle spalle di Conegliano.

SUPERLEGA MASCHILE

Con la capolista incontrastata Perugia (11 vittorie su 11) e l'Itas Trentino impegnate nella finalissima del Mondiale per Club, sono altre formazioni a prendersi la scena nell'11a giornata della Superlega. Il risultato a sorpresa arriva da Siena, dove l'Emma Villas sconfigge 3-1 la Vero Volley Monza (26-24, 22-25, 28-26, 25-21) e ottiene la seconda vittoria stagionale, la prima in casa. Il cambio in panchina, con la promozione del vice Omar Pelillo, rivitalizza i toscani, che mostrano grande forza mentale: ben due set vengono vinti dai vantaggi, il terzo rimontando dal -4 e resistendo a tutti i tentativi di allungo dei brianzoli. I trascinatori sono Petric (20 punti) e Pereyra, autore del punto-vittoria e decisivo anche in difesa: Siena resta così ultima, ma sale a 6 punti. Vittoria e terzo posto, invece, per la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani sconfiggono 3-1 Padova (24-26, 17-25, 25-21, 20-25), nel segno di Leal (18) e Romanò (17), agganciando l'Itas Trentino e la WithU Verona a quota 19 punti. Gli scaligeri avevano infatti sconfitto 3-2 (13-25, 25-23, 25-20, 20-25, 13-25), in una partita entusiasmante, la Top Volley Cisterna nella giornata di ieri. Un terzetto insegue dunque Modena, non impegnata oggi e seconda in classifica con 20 punti. Nell'ultima gara odierna, importante vittoria per l'Allianz Milano: il 3-1 inflitto alla Gioiella Prisma Taranto (25-23, 22-25, 22-25, 21-25) lascia i pugliesi al penultimo posto in coabitazione con Padova. Un successo, quello dei lombardi, che arriva in rimonta: il primo set era stato vinto dai padroni di casa, prima che Patry (19 punti) e compagni conquistassero i successivi tre parziali.

SERIE A1 FEMMINILE

L'undicesima giornata dell'A1 femminile, priva della capolista Conegliano (32) che è partita per il Mondiale per Club, sconvolge le gerarchie alle sue spalle. La Savino Del Bene Scandicci approfitta infatti dello scontro tra Milano e Novara per portarsi al secondo posto, a -6 dalla vetta: sconfitta la Cuneo Granda San Bernardo, che cade con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-16) sotto i colpi di Zhu Ting (14 punti) e compagne. Nel già citato big match, infatti, vince 3-2 l'Igor Gorgonzola Novara (19-25, 16-25, 25-22, 25-19, 11-15) dopo una partita emozionante e ricca di colpi di scena: le piemontesi conquistano nettamente i primi due set, prima di essere raggiunte dalla Vero Volley, che capitola poi nel quinto e decisivo parziale. Sugli scudi la turca Ebrar Karakurt, con un'altra prestazione-monstre da 28 punti: molto efficaci anche le azzurre Sylla (15) e Caterina Bosetti (14). Novara sale così al terzo posto, precedendo Chieri: la Reale Mutua Fenera mantiene una posizione di vertice, nonostante il ko contro la Volley Bergamo, che aveva vinto 3-1 in trasferta e in rimonta (25-15, 21-25, 22-25, 21-25). Tornando alle gare di oggi, ottiene un'importante vittoria Vallefoglia, che travolge Perugia con un perentorio 3-0 (25-20, 25-22, 25-16). Combattutissima, invece, la sfida tra la Trasportipesanti Casalmaggiore e l'E-Work Busto Arsizio: la spuntano le padrone di casa, trascinate dai 24 punti di Dimitrova e dai 19 di Franttl, col punteggio di 3-2 (25-21, 19-25, 23-25, 25-20, 15-11). Infine, può finalmente esultare anche la Wash4green Pinerolo, che conquista la sua prima vittoria stagionale contro la Cbf Balducci Hr Macerata: un 3-2 (25-23, 11-25, 25-21, 15-25, 12-15), quello delle piemontesi, che porta la firma indelebile della loro leader Carletti (26 punti).