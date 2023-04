Volley, Trento è la prima qualificata alle semifinali di Superlega. Perugia va a gara-5  

VOLLEY

L'Itas Trentino batte 3-0 la Vero Volley e passa il turno. Milano supera la Sir Safety e si porta sul 2-2, stesso esito per Piacenza. Nell'A1 femminile, successo per Scandicci

© Foto Twitter Trentino Volley I playoff della Superlega di volley accolgono la prima semifinalista: è l'Itas Trentino, che sconfigge 3-0 la Vero Volley e chiude la serie sul 3-1. Tutte le altre sfide dei quarti vanno invece a gara-5, grazie alle vittorie di Piacenza e Milano: clamoroso il successo dell'Allianz, che sconfigge 3-2 la Sir Safety Susa Perugia ((25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13) e pareggia la serie. Nell'A1 femminile, Scandicci vince ed è sempre più seconda.

SUPERLEGA MASCHILE

I playoff della Superlega di volley accolgono la prima semifinalista: è l'Itas Trentino, che sconfigge 3-0 la Vero Volley Monza in trasferta (22-25, 20-25, 19-25). Mai in discussione la vittoria di Trento, che mantiene sempre un margine di sicurezza e chiude rapidamente la pratica e la serie: finisce 3-1 per l'Itas, che conquista la 15a semifinale nella storia gialloblù grazie alle grandi prove di Kaziyski e Michieletto. Le restanti serie approdano tutte a gara-5, con risultati spesso sorprendenti. Il più inatteso arriva da Milano, dove l'Allianz sconfigge 3-2 la Sir Safety Susa Perugia (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13) e pareggia la serie contro i dominatori della regular season. Gli umbri sono irriconoscibili nel primo set, nel quale finiscono in svantaggio sul 20-9 prima di una parziale reazione e del ko per 25-15. Perugia vince i successivi due set, ma non riesce a chiudere e va nuovamente sotto nel quarto parziale: a nulla serve la rincorsa umbra, che si ferma ai vantaggi e al 28-26 meneghino. Il quinto set, lottato punto a punto, vede trionfare a sorpresa l'Allianz Milano col punteggio di 15-13: si arriva così al 2-2, ispirato dai 22 punti di Melgarejo e dai cinque ace di Porro, che vanificano la super-prestazione di Leon (22).

Si complica tutto per la Sir Safety, attesa dalla sfida europea contro lo Zaksa e da gara-5 nello spazio di pochissimi giorni, e a Modena non va meglio. La Valsa Group viene infatti travolta dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza con un perentorio 3-0 (25-20, 25-21, 25-20) e, dopo aver vinto le prime due sfide, vola a sua volta a gara-5. I trascinatori sono Lucarelli (14) e Leal (13), in una gara dominata dai piacentini, che riescono a tenere Lagumdzija a soli 12 punti. Come si diceva in precedenza, tutte le serie esclusa quella di Trento vanno alla quinta e tesissima sfida, perchè nella giornata di ieri la Lube Civitanova aveva sconfitto 3-1 Verona, annullando a sua volta il doppio svantaggio e portandosi sul 2-2 nei quarti dei playoff. Infine, nel girone preliminare dei playoff per il quinto posto, Padova spezza l'equilibrio: 3-0 alla Top Volley Cisterna nella prima giornata di ritorno e vetta in solitaria, visto che nelle gare d'andata ogni squadra aveva ottenuto una vittoria e una sconfitta.

SERIE A1 FEMMINILE

Nella domenica della Serie A1 femminile, si completa la 25a giornata e arriva la pronta risposta della Savino Del Bene Scandicci alla capolista Conegliano, vittoriosa ieri contro Macerata (3-0). Le toscane travolgono la Volley Bergamo 1991 in tre set, in una gara senza storia: 25-15, 25-14 e 25-15 i parziali, senza mai una reale reazione lombarda. Scandicci, trascinata dai 19 punti di Zhu Ting, resta così seconda con 61 punti alle spalle dell'Imoco (69) e davanti alla Vero Volley Milano (58), vittoriosa ieri su Firenze (3-0).

Nell'altra gara di giornata, arriva la vittoria della Wash4green Pinerolo su Casalmaggiore: le piemontesi, terzultime in classifica, vincono 3-1 in trasferta (17-25, 28-26, 21-25, 19-25) grazie ai 24 punti di Dimitrova. Alle rivali non basta invece la grande prestazione di Valentina Zago, arrivata a 28 punti. Nella giornata di ieri, oltre alle già citate Milano e Conegliano, avevano vinto anche l'Igor Gorgonzola Novara (3-1 su Vallefoglia) e l'e-Work Busto Arsizio, capace di espugnare Cuneo.