Volley: Trento allunga in vetta, Perugia e Civitanova vanno ko. Conegliano insaziabile nel femminile

VOLLEY

La Itas trionfa 3-0 a Padova, Sir Safety e Lube sconfitte entrambe per 3-2 in rimonta da Milano e Verona

© twitter Nell’undicesima giornata di Superlega maschile di volley continua a vincere l’Itas Trentino, 3-0 sul campo di Padova con il punteggio di 25-20, 34-32, 25-22. Crollano in rimonta Perugia e Civitanova: la Sir Safety cade 3-2 in casa contro Milano (14-25, 20-25, 25-12, 25-22, 15-12), mentre la Lube sempre tra le mura casalinghe nel 3-2 contro Verona. Nella 14a giornata di Serie A1 femminile Conegliano batte Trento 3-0, vincono anche Novara e Milano.

SUPERLEGA MASCHILE

Continua la cavalcata dei Campioni in carica di Trento, che si impongono per 3-0 sul campo di Padova con il punteggio di 25-20, 34-32, 25-22. Itas in difficoltà di fatto solamente nel secondo parziale, estremamente combattuto e comunque portato a casa dagli ospiti. Harakiri di Civitanova, sconfitta in casa per 3-2 per mano di Verona: la Lube sembra poter trionfare senza troppi intoppi dopo i primi due set, portati a casa con il punteggio di 25-22 e 25-18. Dal terzo parziale parte la rimonta della Rana, che prima pareggia i conti con due set perfetti (25-16 e 25-23) e poi va anche a vincerla al tie-break con il 15-12 finale. Destino analogo per la Sir Safety Perugia, che va sopra due volte ma poi viene rimontata e sconfitta per 3-2 dall’Allianz Milano (14-25, 20-25, 25-12, 25-22, 15-12). Rimane a ruota soltanto Piacenza, con una vittoria agile per 3-0 in casa di Modena (25-20, 25-19 e 25-21). Cade Monza, sconfitta a sorpresa per 3-1 sul campo di Cisterna, mentre Taranto batte Catania 3-1 nella sfida salvezza con il punteggio di 25-19, 25-23, 17-25, 25-23.

SERIE A1 FEMMINILE

Tutto fin troppo semplice per la capolista Conegliano nel match da testacoda sul campo della Itas Trentino: la Pro Secco si impone per 3-0, con il punteggio di 25-19, 25-18, 25-21: Imoco in difficoltà solamente a metà del primo parziale, sotto 14-12, recuperato e ampiamente superato con un paio di break di quattro punti consecutivi. Vince invece con più fatica Milano, a cui servono quattro set per piegare 3-1 Busto Arsizio in trasferta. Egonu e compagne vanno sopra 1-0 con il lungo parziale terminato sul 30-28, poi si fanno riprendere con il 25-17 successivo. La squadra ospite cambia marcia nelle ultime due partite, vinte 25-15 e 25-17. Successo in quattro set anche per Novara in casa contro Chieri (25-19, 26-24, 23-25, 25-18), e per Bergamo contro Casalmaggiore (25-23, 25-19, 19-25, 25-18). Scandicci passeggia nel 3-0 (25-17, 25-19, 25-18) contro il Bisonte Firenze, mentre servono cinque parziali per decidere la sfida tra Roma e Vallefoglia: le pesaresi vanno sopra 2-0 (con il primo set interminabile vinto 37-35 e il secondo 25-18), concedono le due partite successive (16-25 e 17-25) ma poi trionfano al tie-break per 15-4.